YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da fuhuşa geçit yok

Trabzon’da fuhuşa geçit yok

TRABZON HABERLERİ  | 16.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler sonucu fuhuşla mücadele kapsamında 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken, 2 yabancı uyruklu bayan da geri gönderme merkezine teslim etti.Öte yandan yılbaşından bugüne kadar fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yaklaşık 130 bayan hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapılırken bunların bazıları sınır dışı edildiği öğrenildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri fuhuşla mücadele kapsamında yaptığı denetimlerde 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları denetimler sonucu fuhuşla mücadele kapsamında 28 kadın hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yaparken, 2 yabancı uyruklu bayan da geri gönderme merkezine teslim etti.
Öte yandan yılbaşından bugüne kadar fuhuşla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde yaklaşık 130 bayan hakkında Kabahatler Kanunundan işlem yapılırken bunların bazıları sınır dışı edildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı Türkiye'nin ilk uçan arabası! Cezeri havalandı
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü

Trabzon Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
05:56
Öğle
12:21
İkindi
15:51
Akşam
18:36
Yatsı
19:57

Trabzon Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Doğa Eczanesi
Ortahisar
Kalkınma Eczanesi
Ortahisar
Kutlu Eczanesi
Ortahisar
Ocaklı Eczanesi
Ortahisar
Koza Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Ümit Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Hatipoğlu: Polisin hedefi öncelikle suçun işlenmesini önlemektir
Hatipoğlu: Polisin hedefi öncelikle suçun işlenmesini önlemektir
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
Metin Lokumcu kalp krizinden ölmüş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.