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Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretildi

17.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Trabzon’da geçen yıl 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretildi

Trabzon ilinde 2020 yılında 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretilerek anaçların alındığı derelere salımı gerçekleştirildi.

Trabzon ilinde 2020 yılında 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretilerek anaçların alındığı derelere salımı gerçekleştirildi. 2023 yılı sonuna kadar toplamda 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedeflendiği belirtildi.
Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 2020 yılında 25 ayrı su kaynağına yönelik çalışma yapılarak 2 milyon 100 bin adet yavru doğal alabalık üretilerek anaçların alındığı derelere salımı yapıldı.
Gen kaynakların korunmasına yönelik, orman içi su kaynaklarından her yıl anaç balıklar alınarak ilk aşama olan sağımlar sağlıklı bireylerden büyük bir özen ve titizlikle yapıldığı belirtilirken 2023 yılı sonuna kadar toplamda 50 milyon alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelindeki orman içi sulara bırakılması hedefleniyor.
Anaç stokların yenilenmesi ve sürekli takviye edilmesi ile geçmiş yıllara oranla yavru üretim kapasitesi artarak devam ederken yapılan bu çalışmalarla doğal alabalık türlerin üretimi ve üretilen bireyler ile orman içi su kaynaklarındaki alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, bozulan alabalık habitatlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amaçlanıyor.

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