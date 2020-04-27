YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi

Trabzon’da hastanede doktora saldıran 2 kişi hakkında başsavcılık gözaltı kararı verdi

TRABZON HABERLERİ  | 27.04.2020 15:45 | Son Güncelleme

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç’ün (35), hasta yakınlarının saldırısına uğramasının ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.Trabzon’un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi’nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.’nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç’i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.Doktor Genç’in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.’yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde doktor Esra Ersöz Genç’ün (35), hasta yakınlarının saldırısına uğramasının ardından Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesin Kalkınma Mahallesi’nde bulunan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören ve solunum güçlüğü çeken 65 yaşındaki T.D.’nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm haberini alan yakınları acil servise gelerek görevlilerle tartışmış, servisteki camları kırıp hastanede görevli Doktor Esra Ersöz Genç’i oksijen tüpüyle kovalamışlardı.
Doktor Genç’in saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri İhsan A.’yı polis merkezine götürmüş, şahıs buradaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şahsın serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren doktor Esra Ersöz Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” ifadelerini kullanmıştı.
Kamuoyunda büyük tepki alan olayla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nin kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, saldırıya karışanların iki kişi olduğunu ve birinin İhsan A. olduğunu tespit etti. Olaya karışan diğer kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalar sürerken, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, iki saldırgan hakkında gözaltı kararı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor

Aliağa, online alışverişi sevdi

Aliağa, online alışverişi sevdi

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

Muş’ta lale tarlaları boş kaldı

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

İl Müftülüğü karantinada kalanlara Kur’an-ı Kerim ve seccade ve kitaplar hediye etti

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:17
Öğle
12:24
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:51

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Elvan Eczanesi
Ortahisar
Yeni Murat Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Bizim Eczanesi
Akcaabat
Gençer Eczanesi
Akcaabat
Hilal Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

Trabzon’da toprağa gömülü yeni doğan bir erkek bebek cesedi bulundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Trabzon’da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı

Trabzon’da yürüyüş, bisiklet yolları ve piknik alanları kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.