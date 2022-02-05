Trabzon'da hastayı belediye ekipleri ambulansa ulaştırdı

Trabzon'da kar nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı mahalledeki hasta, belediye ekiplerince ambulansa taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesine bağlı Mersin Mahallesi'nde 71 yaşındaki Hasan Köse, sabah saatlerinde baş dönmesi sonucu düşerek yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine yola çıkan sağlık ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

Su kaynakları ve depoları kontrol için bölgede bulunan Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ) ekipleri, ambulansın karlı yolda ilerleyememesi üzerine harekete geçti.

Arazi aracıyla mahalleye ulaşan TİSKİ ekipleri, yaşlı adamı evinden alarak ambulansa ulaştırdı.

Köse, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.



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