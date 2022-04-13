Trabzon'da havalimanında kaybolan kedi 5 gün sonra bulundu

Trabzon'da havalimanında 5 gün önce kaybolan kedi, aprondaki güvenlik kameralarına takılınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Nisan'da Ankara'ya gitmek üzere Trabzon Havalimanı'na gelen Sude Selin Hindistan, "Aslan" adlı kedisini kargo bölümüne teslim etti.

İçinde bulunduğu kafesten kaçan kedi, aramalara rağmen bulunamadı.

Havalimanının güvenlik kameralarını incelemeyi sürdüren ekipler, apronda kedi olduğunu tespit etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yakaladıkları kediyi süt vererek besledi.

Kedi, daha sonra sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin yapılan esprili paylaşımda ise "Havalimanında büyük operasyon. Bizi minik bedenine rağmen çok zorladın ama sonunda enseledik seni. Kaçak kedi Aslan. Bizden kaçamayacağını öğrendin. Havalimanında kaybolan can dostumuz Aslan kediyi çok başarılı bir operasyonla yakaladık, sahibine teslim ettik." ifadelerine yer verildi.

