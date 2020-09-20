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Trabzon'da "Hayde Trabzon Hareket Zamanı" etkinlikleri başladı

TRABZON HABERLERİ  | 20.09.2020 16:24 | Son Güncelleme

Trabzon'da "Hayde Trabzon Hareket Zamanı" etkinlikleri başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği "Hayde Trabzon Hareket Zamanı" spor etkinlikleri bisiklet turuyla başladı.

Trabzon Barosu önünde bisikletleriyle bir araya gelen 120 kişi, İpekyolu Fuar Alanı'na kadar pedal çevirdi. Bisiklet turunun ardından 155 kişinin katılımıyla düzenlenen hızlı yürüme yarışında ise renkli görüntüler oluştu. Ayrıca aynı alan içerisinde bilyalı turnuvası ve koca ayak yarışması da yapıldı.

Her iki yarışmaya katılanlar arasından çekilen kura ile 20 kişiye bisiklet hediye edildi.

Yaklaşık bir hafta sürecek etkinliklerle ilgili gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, "Hayde Trabzon Hareket Zamanı" adıyla düzenledikleri organizasyonla insanları spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin Avrupa Birliği Projesi olduğunu aktaran Karaoğlu, "Proje kapsamında kentimizdeki ve belediyelerimizdeki ulaşım planlarının yeniden düzenlenmesi, vatandaşlarımızı toplu taşımaya teşvik etmek, bisiklet ve yaya yollarının artırılmasına yönelik çalışmaların içerisinde olacağız. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bu yıl 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' teması ile yola çıkıldı. Bizim de dileğimiz daha çok bisiklet ve yaya yollarının, patenlerin, kaykayların kullanılması." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur da tanjant yolunun bir şeridinde ilk defa motorlu araçlar olmadan bisikletler ve kaykayların yer aldığını belirtti.

İpekyolu Fuar Alanı'nda 26 Eylül Cumartesi gününe kadar sürecek etkinlikler kapsamında vatandaşlar trambolin, mini golf ve şut becerisi gibi çeşitli aktivitelere katılabilecek.

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