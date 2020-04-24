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Trabzon'da heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı

TRABZON HABERLERİ  | 24.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Trabzon'da heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde heyelan nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Üzümözü Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi. Park halindeki bir aracın zarar gördüğü heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Refik Kurukız ve İlçe Emniyet Amiri Soner Dinler, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kurukız, gerekli tüm tedbirlerin alındığını, ilgili kurumların ekiplerinin bölgede inceleme yapacağını kaydetti.

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