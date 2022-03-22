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Trabzon'da heyelan nedeniyle boşaltılan sitenin istinat duvarı yeniden yapılacak

22.03.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da heyelan nedeniyle boşaltılan sitenin istinat duvarı yeniden yapılacak

Trabzon'da, bir sitenin heyelan nedeniyle çöken istinat duvarı yeniden inşa edilecek.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 Mart Cumartesi günü, ilçede etkili olan kar ve yağmur nedeniyle bir yerleşim yerinde kaya düşmesi meydana geldiği, bir yerleşim yerinde ise heyelan sonucu istinat duvarının çöktüğü anımsatıldı.

2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Dulu Sitesi'nin bulunduğu alana kaya parçalarının düşmesi sonucu iki araçta hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatih Mahallesi Çiçek Sitesi önünde meydana gelen heyelanlardan dolayı sitenin tehlike arz eden iki bloku 20 Mart Pazar günü Trabzon Valiliği tarafından boşaltıldı. Site sakinleri en yakında bulunan konaklama alanına yerleştirildi. Kamu kurumlarıyla her iki heyelan bölgesine anında müdahale edilerek gerekli bütün tedbirler alındı."

Çiçek Sitesi önünde çöken istinat duvarının yapımına yarın başlanacağı belirtilen açıklamada, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde ise tehlike arz eden kayalık bölgede gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayma ya da düşme tehlikesi bulunan kayaların temizleneceği aktarıldı.

Açıklamada, her iki yerleşim bölgesinde gerekli bütün güvenlik önlemlerinin, can ve mal kaybına mahal vermeyecek şekilde ivedilikle alındığı da bildirildi.

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