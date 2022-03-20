Trabzon'da heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitenin sakinleri tahliye edildi

Trabzon'da dün heyelan nedeniyle istinat duvarı çöken sitede yaşayanlar tahliye edildi.

Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde kar yağışı ve sağanağın ardından meydana gelen heyelan sonrası bölgede çalışma başlatıldı.

Heyelan sonucu arka kısımdaki istinat duvarının bir bölümü yıkılan 5 katlı 2 binadaki 20 daire tahliye edildi.

Sitenin apartman ve bahçe girişine de emniyet şeridi çekildi.

Öte yandan Ortahisar Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının bulunduğu alanda incelemelerde bulunuldu.



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