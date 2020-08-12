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Trabzon'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

TRABZON HABERLERİ  | 12.08.2020 21:44 | Son Güncelleme

Trabzon'da heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası Ormanseven Mahallesi Sandıkkaya mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığı belirtildi.

Heyelan nedeniyle mahsur kalan vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, kapanan yolların ise Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizleme çalışmasının ardından ulaşıma açıldığı aktarıldı.

Son zamanlarda bölgede etkisini gösteren şiddetli yağışların sel baskınları ve heyelanları da beraberinde getirdiğinin altı çizilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak sel baskınları ve heyelanlara karşı mesai mefhumu gözetmeksizin görev başındayız. Halkımızın da böyle durumlarda çok dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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