YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Trabzon'da hırsızlık operasyonunda 5 kişi tutuklandı

30.03.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Çaykara ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), Çaykara ilçesinde farklı tarihlerde çeşitli mahallelerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 14 Ocak'ta 40 metre uzunluğunda bakır tel, 25 Ocak'ta bir iş makinesinden 11 bin lira değerinde demir malzemesi, 7 Mart'ta 20 bin lira değerinde televizyon, 9 Mart'ta 5 bin lira değerinde çeşitli bakır malzemeler ve 2 televizyon çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 5 kişinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler S.A. (25), M.Y. (19), Y.Ö. (23), B.A. (19) ve M.Y. (20) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandıTrabzon'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Eskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldüEskişehir'de hafif ticari aracın çarptığı lise öğrencisi öldü
Niğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunulduNiğde'de sertifikasyonu tamamlanan 2 yerli patates çeşidi satışa sunuldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Çaykara hırsızlık operasyon

Trabzon Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
04:35
Sabah
06:02
Öğle
12:31
İkindi
16:02
Akşam
18:50
Yatsı
20:11

Trabzon Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Yaşam eczanesi
Ortahisar
Nur eczanesi
Ortahisar
Özlem eczanesi
Yomra
Zeki eczanesi
Besikduzu
Konakoğlu eczanesi
Ortahisar
Zümrüt eczanesi
Ortahisar
Çaykara eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.