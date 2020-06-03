YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin lira yardım yapıldı

Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin lira yardım yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 03.06.2020 18:19 | Son Güncelleme

Trabzon'da ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin lira yardım yapıldı

Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ihtiyaç sahiplerine 119 milyon 112 bin 949 lira ayni ve nakdi yardım yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Kovid-19 salgını sürecinde Trabzon'daki ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşa yardım ulaştırıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda, 54 bin 944 kişiye biner lira nakit desteği verildiği vurgulanan açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da 79 bin 847 kişiye 64 milyon 168 bin 949 lira olmak üzere toplam 119 milyon 112 bin 949 lira ayni ve nakdi yardım yapıldığı kaydedildi.

- Vatandaşların 50 bin 689 talebi karşılandı

Trabzon Valiliği koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da 1053 personel ile vatandaşlara hizmet ulaştırıldığı belirtildi.

Personelin, salgın sürecinde vatandaşlardan gelen 50 bin 689 talebin tamamını karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, 13 bin 164 kişiye ikametinde maaşının ödendiği, 26 bin 528 haneye gıda, 17 bin 347 haneye de nakit yardım ulaştırıldığının altı çizildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:47
Sabah
04:44
Öğle
12:24
İkindi
16:23
Akşam
19:55
Yatsı
21:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Birinci Eczanesi
Ortahisar
Bordo Mavi Eczanesi
Ortahisar
Emin Eczanesi
Ortahisar
Suat Eczanesi
Ortahisar
Akar Eczanesi
Akcaabat
Dilanur Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan Galatasaray'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Trabzonspor, çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

Önce silahla vurulan sonra araçta yakılarak öldürülen kişinin katil zanlısı suçunu itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.