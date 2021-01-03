Trabzon’da ilk kez dikimi yapıldı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde fındığa alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla salep fidesi ekimi yapıldı. Salep fidesi ekiminin Trabzon’da ilk kez yapıldığı belirtildi.

İlçenin Akçiriş, Geyikli ve Üzümözü mahallelerinde oluşturulan bahçelerde gerçekleştirilen salep fidesi dikiminde konuşan Şalpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rasim Erkan, Aralık ve Ocak ayında dikilen salep fidelerinden Mayıs ve Haziran aylarında hasat yapmayı planladıklarını söyledi. Erkan "Projemizi 20’şer metrekareden 3 çiftçimizle yürütüyoruz. Diktiğimiz bu salep bitkisini Mayıs ayında hasat ediyoruz. Dikimin başarılı olup olmadığını hasat dönemindeki yumru sayısından anlayacağız. Yumru sayısını arttırdığımızda Bunu İlçe geneline yapmayı düşünüyoruz. Salep bitkisinin satışı hem yumru halinde hem de toz halinde yapılabiliyor. Salep fidesi ekimini bölgeye yayarak köyden kente göçü engellemek için ve vatandaşlarımıza ek gelir sağlamayı planlıyoruz" dedi.

Trabzon Ziraat Odası Başkanı Ali Bayraktar ise yaptığı konuşmada "Fındık üreticilerine alternatif ürün oluşturulması için bir biri ardına çözüm üretmeye başladık. Kültür mantarcılığı, seracılık, salma tavukçuluk ve değişik konularda atılımlar yaptık. Fakat bu atılımlarda üreticilerimizle ikinci aşamaya geçemedik. Bugün burada dikimini yaptığımız salep getirisi yüksek bir ürün. Bu gün itibarı ile 3 üreticimizle bu işe başladık. Salep üretimini dikimini yaptığımız Şalpazarı Akçiriş, Üzümözü ve Geyikli mahallelerinde oluşturduğumuz bahçelerde Trabzon’da ilk defa Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirdik. Bu salep bahçelerimizin Akçiriş mahallesinde bulunan Hanife Özcan’ın bahçesini uygulamalı örnek bahçe olarak ele alarak çiftçimizin bahçesinde ilk salep dikimine başladık" diye konuştu.

