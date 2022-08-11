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Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

11.08.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da kaçak alkol ve sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen gümrük kaçağı içki ve sigara operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulan tütün ve tütün mamulleri ile bandrolsüz ürünlere yönelik çalışma kapsamında A.U'nun iş yeri ve aracında arama yaptı.

Aramalarda, 100 litre etil alkol, 15 litre yapma/sahte alkollü içki, bir litrelik 7 cam şişe içerisinde gümrük kaçağı alkollü içki ve 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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