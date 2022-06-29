Trabzon'da kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timleri'nin istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesinde F.K'nin (51) evinin bir odasında bandrolsüz kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şüphelinin adresine yapılan operasyonda, 1 tam otomatik sarma makinesi, 75 bin 800 makaron (filtresiz sigara kağıdı), 130 kilogram tütün, 4 bin doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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