Trabzon'da kadınlar sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siper" üretiyor

Trabzon'da bir grup kadın, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siper" hazırlıyor.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıkçıların koruyucu ekipman ihtiyacının karşılanmasına katkı amacıyla komşuları ile harekete geçtiklerini belirtti.

Koronavirüsle mücadele sürecinde tek yürek olmak gerektiğine işaret eden Sivri, "Bizler, 'Hep birlikte üstesinden geleceğiz' sloganıyla yola çıktık. İl Sağlık Müdürlüğümüz siper ve diğer koruyucu ekipmanların dağıtımına devam ediyor. Bu süreçte hem onların yükünü biraz hafifletmek hem de bu tür malzemelere sürekli ihtiyaç duyulduğundan devamlılığı sağlamak adına üzerimize düşeni yapmak istedik." ifadesini kullandı.

Sivri, komşuları ile koruyucu siper hazırlamaya başladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu siperleri Trabzon'da talep eden sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaştıracağız. Şimdilik elimizde 100 adet bulunuyor ve devamını hazırlayan koca yürekli bir ekibimiz var. Talepler doğrultusunda devamı da gelecektir. Her türlü yardıma hazırız. 'Evde boş durmayalım, çorbada bizim de katkımız olsun' diyen ve yardım teklifleriyle gelen kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Herkesin desteği ve önerileri bizim için değerlidir. Unutmayın, hep birlikte üstesinden geleceğiz."

