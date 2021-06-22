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Trabzon'da kafası kamyonet lastiğine sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

22.06.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kafası kamyonet lastiğine sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'da kafası kamyonet lastiğine sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Trabzon'un Arsin ilçesinde kafası kamyonet lastiğine sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Fındıklı Mahallesi'nde Yunus Kefeli'ye ait ineğin kafası, ahırda bulunan kamyonet lastiğine sıkıştı.

İneği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan Kefeli, sonuç alamayınca Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Arsin İtfaiye Grup Amirliği personelinden yardım istedi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, lastiği kesici alet yardımıyla keserek hayvanı kurtardı.

Yunus Kefeli, ekiplere teşekkür etti.

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