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Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

26.03.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Trabzon'un Tonya ilçesinde kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, ilçeye bağlı Karaağaçlı Mahallesi civarında henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

Olay yerinde olduğunu ifade eden Beşel, araçtaki 4 kişinin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

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