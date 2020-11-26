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Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

TRABZON HABERLERİ  | 26.11.2020 16:54 | Son Güncelleme

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Trabzon'da kar yağışı dolayısıyla yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde kar yağışı dolayısıyla 3 kişi hayvanlarıyla yaylada mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Gümüşki Yaylası'nda kar yağışı dolayısıyla mahsur kalan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve belediye ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 kilometrelik yolun iş makinesiyle açılmasının ardından mahsur kalan 3 kişi ile 20 büyükbaş ve 20 küçükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

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