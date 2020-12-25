YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Trabzon’da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı

TRABZON HABERLERİ  | 25.12.2020 15:08 | Son Güncelleme

Trabzon’da önceki gece etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla 102 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.Trabzon’da önceki gece orta ve yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon’da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı

Trabzon’da önceki gece etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla 102 mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gerçekleştirdikleri yoğun çalışma ile kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı.
Trabzon’da önceki gece orta ve yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle Araklı, Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçeleri yoğunlukta olmak üzere 102 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Orta ve yüksek kesimlerdeki mahalle yollarının tamamını ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ortahisar ilçesi başta olmak üzere ilçe merkezlerinde de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Trabzon genelinde önceki gece etkisini gösteren kar yağışının ardından 102 mahallemiz ulaşıma kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz, kar yağışının hemen ardından ilçe belediyelerimizle birlikte koordineli bir şekilde gece gündüz demeden yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. İvedilikle yapılan çalışma sonucunda bugün itibarıyla Trabzon genelinde kapalı mahalle yolumuz bulunmamaktadır. Ekiplerimiz buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına ise devam etmektedir. Vatandaşlarımızdan herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına özellikle buzlanmalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon’da karla kaplı mahalle yollarının tamamı ulaşıma açıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok Son hali hayrete düşürdü! Bu görüntüsünden eser yok
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:37
Öğle
12:26
İkindi
14:45
Akşam
17:05
Yatsı
18:32

Trabzon Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Alper Eczanesi
Ortahisar
Konakoğlu Eczanesi
Ortahisar
Nihal Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Kara Eczanesi
Akcaabat
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.