YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Trabzon’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

21.01.2021 16:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 7 ilçede karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle orta ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı mücadelesini sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kar yağışına karşı teyakkuz halinde olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı ve Şalpazarı ilçelerinin yüksek mahallelerinde karla mücadele çalışması yürütmektedir.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası 7 ilçede karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün kar yağışı uyarısı sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle orta ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına karşı mücadelesini sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden karla mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada, “Kar yağışına karşı teyakkuz halinde olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz, Akçaabat, Araklı, Beşikdüzü, Çaykara, Hayrat, Köprübaşı ve Şalpazarı ilçelerinin yüksek mahallelerinde karla mücadele çalışması yürütmektedir. Ekiplerimiz ayrıca yolların kapanmaması, kayma ve buzlanmanın oluşmaması için de tuzlama çalışmalarını devam ettirmektedir. Tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle hazır kıta bekleyen ekiplerimiz, tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yolları sürekli olarak açık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Ortahisar ilçesindeki Akoluk, Dolaylı, Çimenli, Çukurçayır, Boztepe, Beşirli, Kalkınma, Yalıncak, Kaşüstü, Zafanoz, Kavala, Çamoba mahalleleri ile Atatürk Köşkü Yolu, Kemik Hastanesi Yolu ile Farabi Hastanesi Yolu’nda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
1/

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:34
Öğle
12:37
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Bahar Eczanesi
Ortahisar
İnanır Eczanesi
Ortahisar
Ortahisar Eczanesi
Ortahisar
Zaman Eczanesi
Ortahisar
Kara Eczanesi
Akcaabat
Yağmur Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un amcası Trabzon'da toprağa verildi

Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu

Trabzon'da alt yapı çalışmaları sırasında tarihi olduğu değerlendirilen su sarnıcı ve bazı objeler bulundu

Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 26,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 26,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 26,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Trabzon'dan geçen yıl Çin'e 26,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Soğukta üşüyen kedilere mağazanın kapılarını açtılar

Soğukta üşüyen kedilere mağazanın kapılarını açtılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.