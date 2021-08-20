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Trabzon'da karşı şeride geçen kömür yüklü tır cip ile çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

20.08.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araklı ilçesindeki kazada, Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü trafiğe kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde tır ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan D. idaresindeki 61 K 8962 plakalı kömür yüklü tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Kalecik mevkisinde orta şeritteki demir bariyerlere çarpıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen İrfan Yenigün'ün kullandığı 61 PY 091 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü Yenigün olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan Deniz A, Çağlar Y. ile tır sürücüsü Volkan D. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Araklı ve Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından tır içerisinde bulunan kömür çuvallarının yola saçılması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu tek yönlü ulaşıma kapandı.

Olay yerine gelen Karayolları ve Belediye ekipleri, iş makineleriyle yoldaki kömürleri temizledi.

Çalışmaların devam ettiği bölgede trafik servis yolundan sağlanıyor.

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