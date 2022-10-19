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Trabzon'da kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

19.10.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kaybolan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Of ilçesinde, 25 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Of ilçesindeki bir Kuran kursunda öğrenim gören 16 yaşındaki A.A'nın, 24 Eylül'de gittiği açık öğretim kursundan dönmemesi üzerine kaldığı yurdun yetkilileri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ailesi Bursa'da yaşayan A.A'nın bulunması için çalışma başlattı.

Açık öğretim kursu çıkışında servise binmeyen A.A'nın en son sahil yolunda görüldüğü öğrenildi.

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