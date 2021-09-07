Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 89 yaşındaki kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çal Mahallesi'nde yaşayan Tursun Sidar'dan (89) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekipler, taş ocağı mevkisinde Sidar'ın cesedini buldu.

Savcının incelemesinin ardından Sidar'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



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