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Trabzon'da kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'deki hastanede de görüntüleri ortaya çıktı

02.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'deki hastanede de görüntüleri ortaya çıktı

RİZE (AA) - Trabzon'da hastanede kendisini doktor olarak tanıtan kişinin, Rize'de de hastanede çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bir süre önce doktor önlüğü ile gelen S.A, kendisini "beyin cerrahı" olarak tanıtarak doktorların dinlenme bölümüne geçti.

S.A, burada bir süre sohbet ettiği personele, hastaneye yeni atandığını söyledi. S.A'nın konuşmalarından şüphelenen bir personel, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

S.A, daha sonra hastaneden dışarıya çıkartıldı.

Rize'deki bu olaydan bir süre sonra yine doktor önlüğü giyip, stetoskop takarak Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne giren S.A'nın, burada çıkan arbedeye karışmasının ardından doktor olmadığı anlaşılmıştı.

Şikayet üzerine gözaltına alınan ve inşaatlarda işçi olarak çalıştığı öğrenilen S.A. ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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