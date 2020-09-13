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Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 13.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Trabzon'da kentsel dönüşüm kapsamındaki 2,3 hektarlık alanın ihalesi yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje tamamlandığında Trabzon'un yepyeni bir Çömlekçi Mahallesi'ne kavuşacağını belirterek 1'inci bölgede 106 konut ve 20 dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işine ait yapım ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını ifade etti.

Projedeki 24 parselin acele kamulaştırma davasının sonuçlandığını bildiren Zorluoğlu, hak sahiplerine 34 milyon 911 bin 65 lira kamulaştırma bedeli ödendiğini vurguladı.

Zorluoğlu, bugüne kadar toplam 166 milyon 500 bin lira ödendiğini kaydederek "Çömlekçi Mahallesi'nin şehrimize yakışır bir görüntüye kavuşması için çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. TOKİ tarafından Çömlekçi Mahallesi için 2,3 hektarlık alanda yapım işi ihalesi gerçekleştirildi. Sözleşmesi, iş ve yer teslimi yapıldı. Çalışmalar tamamlandığında Çömlekçi Mahallesi’nin yeni yüzüne kavuşacağız. Çömlekçi, yenilenen görüntüsüyle Trabzon'a çok yakışacak. Bu noktada projeye gösterdikleri ilgi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız sayın Murat Kurum ve TOKİ Başkanımız sayın Ömer Bulut'a şahsım ve hemşehrilerim adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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