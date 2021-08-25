Trabzon'da kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli Mahallesi'nde yakalanan A.Ö. adli makamlara sevk edildi.

A.Ö. işlemlerin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.



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