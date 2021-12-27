YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

27.12.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Trabzon'da 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kasten yaralama" suçundan 10 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ş'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan B.Ş, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Trabzon'da eğitime kar engeliTrabzon'da eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:38
Öğle
12:27
İkindi
14:46
Akşam
17:06
Yatsı
18:33

Trabzon Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.