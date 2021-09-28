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Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

28.09.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı

Trabzon'da 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.O.B'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan M.O.B, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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