Trabzon'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Trabzon'da gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterime şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik ile yakınları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, bazı oyuncular, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, filmin önemine vurgu yaptı.

Ustaoğlu, "Ülkemizin milli birliğine, beraberliğine, kardeşliğine çok önemli katkısı olacağına inandığımız, gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında, çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu film gerçekten ihtiyacımız olan bir dönemde böyle bir yapımı üstlenip bizlerle buluşturması çok anlamlı oldu. Trabzon adına filmin yapılmasında emeği geçen TRT ailesine ve film ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol ise filmin dördüncü özel gösterimini Trabzon'da gerçekleştirmenin önemine işaret ederek, "TRT olarak yine bu hazin hadisenin akabinde bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek namına bir süredir bu değerli filmi ortaya koymak adına birçok paydaşla birlikte uzun süre zarfında nihayete erdirdik." diye konuştu.

Varol, filmin değerli bir hatıra olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu gelecek nesillerimize de taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz. İnşallah bu manada Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmimiz, layıkıyla nesilden nesile izlenen, onların hatıralarını yad eden, bundan sonra da bu kahramanlık mücadelesinde kötülerin karşısında iyiliğin savunucuları olarak bizler hep birlikte mücadele edeceğiz."

Film gösteriminin sonunda şehit Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Gedik'in eşi Cemile Gedik gözyaşlarını tutamadı. Filmi izleyenler, oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

- Film, 1 Ocak'ta gösterime girdi

Film, şehit Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de tüm Türkiye'de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Ocak Çarşamba günü Belçika'da, 6 Ocak Perşembe günü ise Azerbaycan'da vizyona girdi.

