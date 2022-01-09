YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

Trabzon'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

09.01.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol: - "Bunu gelecek nesillerimize de taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz"

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Trabzon'da gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterime şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşleri, şehit Ferhat Gedik'in annesi Hatice Gedik, eşi Cemile Gedik ile yakınları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yayınlardan Sorumlu TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, bazı oyuncular, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Gösterim öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ustaoğlu, filmin önemine vurgu yaptı.

Ustaoğlu, "Ülkemizin milli birliğine, beraberliğine, kardeşliğine çok önemli katkısı olacağına inandığımız, gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında, çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu film gerçekten ihtiyacımız olan bir dönemde böyle bir yapımı üstlenip bizlerle buluşturması çok anlamlı oldu. Trabzon adına filmin yapılmasında emeği geçen TRT ailesine ve film ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol ise filmin dördüncü özel gösterimini Trabzon'da gerçekleştirmenin önemine işaret ederek, "TRT olarak yine bu hazin hadisenin akabinde bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek namına bir süredir bu değerli filmi ortaya koymak adına birçok paydaşla birlikte uzun süre zarfında nihayete erdirdik." diye konuştu.

Varol, filmin değerli bir hatıra olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu gelecek nesillerimize de taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz. İnşallah bu manada Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmimiz, layıkıyla nesilden nesile izlenen, onların hatıralarını yad eden, bundan sonra da bu kahramanlık mücadelesinde kötülerin karşısında iyiliğin savunucuları olarak bizler hep birlikte mücadele edeceğiz."

Film gösteriminin sonunda şehit Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve Gedik'in eşi Cemile Gedik gözyaşlarını tutamadı. Filmi izleyenler, oyunculara yoğun ilgi gösterdi.

- Film, 1 Ocak'ta gösterime girdi

Film, şehit Bülbül'ün doğum gününde 1 Ocak 2022'de tüm Türkiye'de 800 sinema salonu ile Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 Ocak Çarşamba günü Belçika'da, 6 Ocak Perşembe günü ise Azerbaycan'da vizyona girdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
İzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldüİzmir'de bulunmuşlardı! Kesik başlardaki iplerin gizemi çözüldü
Trabzon'da eğitime kar engeliTrabzon'da eğitime kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazartesi

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:34
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:44

Trabzon Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazartesi

Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Başer Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Trabzonspor'dan tarihi puan

Trabzonspor'dan tarihi puan

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.