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Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

TRABZON HABERLERİ  | 26.10.2020 20:21 | Son Güncelleme

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 11 kişiye 25 bin 200 lira para cezası

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Valiliğin yazılı açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki alanlar başta olmak üzere vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlarda denetleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 23-25 Ekim tarihleri arasında, 44 unsur ve 217 personelle 199 mahallede, 13 spor salonu ve halı saha, 33 market ile bakkal, 414 cami, 119 park, bahçe ve piknik alanı, 21 internet kafe, 53 berber ve kuaförün denetlendiği ifade edilerek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplam 11 kişiye 25 bin 200 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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