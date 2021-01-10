YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da kumar oynayan 40 kişiye 91 bin 534 lira ceza verildi

Trabzon'da kumar oynayan 40 kişiye 91 bin 534 lira ceza verildi

10.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da kumar oynayan 40 kişiye 91 bin 534 lira ceza verildi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde kumar oynayan 40 kişiye toplam 91 bin 534 lira ceza uygulandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haçka Yaylası'nda, Ö.K'nin kahvehane haline getirdiği ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye kumar oynamaktan, 20 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymamaktan, ayrıca işletme önünde araç içerisinde bekleyen bir kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 91 bin 534 lira idari para cezası verildi.

İşletme sahibi Ö.K. hakkında ise "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, söz konusu kişilerden A.B. hakkında arama kaydı olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER12 yıl sonra buluştular12 yıl sonra buluştular
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"

Trabzon Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:08
Sabah
07:39
Öğle
12:34
İkindi
14:57
Akşam
17:19
Yatsı
18:44

Trabzon Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Alper Eczanesi
Ortahisar
Dila Eczanesi
Ortahisar
Kofoğlu Eczanesi
Ortahisar
Sağlam Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Akcaabat
Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Karadeniz'de hamsi avının kısmen durdurulması Trabzon'da balığın fiyatını artırdı

Karadeniz'de hamsi avının kısmen durdurulması Trabzon'da balığın fiyatını artırdı

Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak

Hazırladığı projeyle kültürler arası etkileşime katkıda bulunacak

Başkan Zorluoğlu: “Trabzon’un şuan için içme suyu sorunu yok; Atasu barajımızın doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde”

Başkan Zorluoğlu: “Trabzon’un şuan için içme suyu sorunu yok; Atasu barajımızın doluluk oranı yüzde 95’in üzerinde”

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu

Başkan Zorluoğlu gazetecilerle buluştu

Yomra elması tescillendi

Yomra elması tescillendi

Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak

Özkan Sümer’in ismi Akyazı’da yaşayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.