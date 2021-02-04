Trabzon'da kumar oynayan 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza

Trabzon'da, kumar oynayan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar ilçesinde gece saatlerinde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine bir kahvehaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Kişiler hakkında, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Arama sırasında şüphelilerden 3'ünün masanın altına saklanmaya çalıştığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında, "Kendinin, sevdiklerinin, toplumun sağlığını hiçe sayanlar oyun oynadılar. Saklandılar. Sobelendiler." ifadeleriyle operasyonu duyurdu.

