Trabzon’da kurtuluş coşkusu hafta boyu sürecek

Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi tarafından spor turnuvalarından söyleşilere, yarışlardan konserlere kadar ilk kez birbirinden farklı etkinliklerle ilk kez Atatürk Alanı 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Kurtuluş etkinlikleri kapsamında 40.’sı düzenlenecek olan Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu bu yıl “Sıfır Atık” temasıyla organize edilecek ve yarı maratonun sloganı ise “Hayde! Adım At Değişsin” olacak.

Avrupa Atletizm Birliği tarafından 40. Uluslararası Yarı Maratonu’na sağlık, güvenlik ve emniyet kriterlerinin sağlanması nedeniyle ‘3 yıldız’ verilirken, Avrupa Atletizm Birliği tarafından Türkiye’de yıldız verilen tek organizasyon olma özelliği taşıyor. 21 Şubat 2020 saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek ‘Yarı Maraton’ ve ‘Halk Koşusu’ 23 Şubat 2020 tarihinde Trabzon’da düzenlenecek. Yarı Maraton ilk kez TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak.

40. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu kapsamında fotoğraf yarışması da düzenliyor. Yarışmanın ardından 30 eseri kapsayacak bir fotoğraf albümü de oluşturulacak. Fotoğraf yarışmasında dereceye girenlerden 1.’ye 5 bin, 2’ye 3 bin, 3.’ye 2 bin lira ödül verilecek.

Kurtuluş günü etkinlikleri ise 24 Şubat Pazar günü saat 10.00’da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’nda çelenk sunma töreni ile başlayacak. Saat 11.00’de Trabzon’un Kurtuluş Törenleri Ödül Töreni Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 24 Şubat saat 18.30’de Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Trabzon’un Kurtuluş Belgeseli yayınlanacak. 24 Şubat saat 20.00’de sanatçı Haluk Levent Trabzonlular’la buluşacak.

Etkinliklerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Bu yıl Trabzon’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını, ‘Uluslararası Yarı Maratonu’muzun da 40. yılını kutlayacağız. Maratonda yarışmak için şehrimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize tüm Trabzonlu hemşehrilerimle ev sahipliği yapacağız. Güzel, anlamlı ve kalıcı dostluklarla gönül köprüleri kuracağız. Trabzonumuzu gelen misafirlerimize en iyi şekilde tanıtacağız. Trabzon insanının misafirperverliğini, sıcakkanlılığını yaşatacağız. Trabzon’dan iyi anılarla ve güzel dostluklarla ayrılmalarını sağlamak bizim gelenek ve göreneklerimizin bir yansıması olacaktır” ifadelerini kullandı.

