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Trabzon'da lise öğrencileri şirket kurup girişimcilik deneyimi yaşadı

16.06.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şalpazarı Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 7 öğrenci, kurdukları "Aasar Gençbizz" şirketinde dijital eğitim platformu tasarladı

TUĞBA YARDIMCI - Trabzon'da Şalpazarı Ayten Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören 7 öğrenci, kurdukları şirket bünyesinde dijital eğitim platformu geliştirdi.

Gençleri girişimciliğe yönlendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Genç Başarı Eğitim Vakfınca düzenlenen "Gençbizz Girişimcilik Projesi"ne katılan öğrenciler, sıfır sermaye ile "Aasar Gençbizz" adlı şirketi kurdu.

Proje süresince girişimcilikle alakalı birçok başlıkta çevrim içi eğitim alan öğrenciler, kurdukları vergiye tabi olmayan şirket vasıtasıyla işlem yaparak, şirketlerin çalışma prensibini öğrendi.

Ekip, proje kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için geliştirdikleri "Classify" adını verdikleri dijital eğitim platformunun prototip aşamasını tamamladı.

- "Öğrencilerimiz iş hayatına erken atıldılar"

Proje koordinatörü de olan İngilizce öğretmeni Ramazan Günaçtı, AA muhabirine, öğretmen ve öğrencilere yönelik dijital içerik üreterek, Genç Başarı Eğitim Vakfının düzenlediği girişimcilik yarışmasına katıldıklarını söyledi.

Günaçtı, yazılımcı desteği alarak, öğrencilerin başka okullardaki öğrencilerle sınıf ortamında buluşarak sosyalleşmelerini, daha fazla sınıf arkadaşına sahip olmalarını ve kültür alışverişinde bulunabilmelerini sağlayacak eğitim platformunun hazırlandığını aktardı.

Platformun, sınıfların ortak ders yapabilmeleri için sınıf arama süzgeci, iki sınıfın ortak saatinde çevrim içi sınıf görüşmesi için randevu servisi ve çevrim içi ders içerikleri ile canlı video konferans hizmetine sahip olduğunu vurgulayan Günaçtı, "İki ayrı sınıf için ortak ders olan canlı bağlantı, belirlenen saat geldiğinde video konferans olarak açılabiliyor ve görüşme yapan öğrenciler aynı eğitim kazanımını birlikte edinebiliyorlar." dedi.

Günaçtı, okul adına patent başvurusunda bulundukları ve adını satın aldıkları Classify'in minimum maliyetli çevrim içi eğitim platformu olduğunu ifade etti.

Genç Başarı Eğitim Vakfınca 616 ekip arasından ilk 20'ye seçildiklerine işaret eden Günaçtı, bu ay çevrim içi gerçekleştirilen GençBizz Türkiye Finali'nde de "Orhan Holding Eğitimde Fırsat Eşitliği Özel Ödülü"nü almaya hak kazandıklarını anımsattı.

Günaçtı, öğrenciler Ayşenur Salih, Büşra Gül, Nurgül Çelik, İbrahim Uçar, Çağlayan İbrahim Bektaş, Gülnur Salih, Murat Haytaoğlu'nun yer aldığı ekibin finanstan üretime, insan kaynaklarından halkla ilişkilere kadar birçok şirket pozisyonu hakkında uygulamalı eğitim aldıklarını da dile getirdi.

Günaçtı, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğrencilerimiz iş hayatına erken atıldılar ve gelecekte çalışacakları işler konusunda önceden bilgi sahibi oldular. Ürün tanıtımı, satışı, sponsorluk, hisse senedi satışı gibi işlemleri yaptılar. Maksat öğrencilerin bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenmesiydi. Hisse senedi nedir, sponsorluk ne demek, bunları uygulayarak öğrendiler. Dijital program, yazılımla ilgili çeşitli tasarımlar yaptılar. Biz sanal okul inşa etmek istiyoruz. Classify ile bunun ilk adımını attık, bir sanal sınıf, sanal eşleştirme uygulaması olarak şuan hayatta. Okullarımızda sınıflarımız, gelecek yıldan itibaren Classify ile önceden randevulaşarak eşleşebilir duruma gelecek. Daha sonrasında Classify'yi öğretmenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği çeşitli dijital materyaller, ders çalışma araç gereçleri ve çeşitli kurs içerikleri ile doldurmaya çalışacağız."

- Öğrenciler deneyim kazandı

Şirketin genel müdürü Ayşenur Salih, projeyle şirketlerin çalışma sistemi ve iş hayatına ilişkin bilgiler edindiğini söyledi.

Ekip çalışması ve öğrendikleriyle artık daha çok sorumluluk sahibi olduğunu belirten Salih, "Eğitimlere katıldık, çok fazla bilgiler öğrendik. Her departmanla ilgili bilgi aldık. Ekip ruhunu benimsedik, tek başına değil de daha fazla kişiyle daha güzel şeyler başarabileceğimizi öğrendik, hepimiz birbirimize destek olarak yola devam ettik ve ödül aldık." diye konuştu.

Pazarlama müdürü Büşra Gül de pazarın işleyişine ilişkin eğitim aldığını, sonrasında da sponsorlarla görüşmeler yaptığını aktardı.

Gül, ürün tanıtımı ve pazarlanmasını öğrenmenin yanı sıra kar zarar oranlarını da artık yapabildiğini ifade etti.

Genel müdürlük personeli Murat Haytaoğlu da görevlerinden birinin departmanların hazırladığı raporları kontrol ederek genel müdürlük makamına sunmak olduğunu vurgulayarak, "Proje bana sorumluluk kattı, olaylara basit bakmıyoruz, daha içten bakıyoruz. Şirketin kurulum aşamalarını biliyoruz, canlı sunumlara katıldık, hepsinin eğitimini aldık. Bu çalışmayı sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.

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