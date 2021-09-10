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Trabzon'da mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

10.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da mantardan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da, doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi ile Gümüşhane arasında yer alan Alçakdere Yaylası'nda topladıkları mantarları yiyen 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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