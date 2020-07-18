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Trabzon'da maske takmayanlara 73 bin 800 lira ceza uygulandı

TRABZON HABERLERİ  | 18.07.2020 11:54 | Son Güncelleme

Trabzon'da maske takmayanlara 73 bin 800 lira ceza uygulandı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 82 kişiye maske kullanımını ihlalden 73 bin 800 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Akçaabat'ta 4, Araklı'da 3, Arsin'de 6, Beşikdüzü'nde 8, Düzköy'de 17, Maçka'da 2, Of'da 3, Ortahisar'da 8, Şalpazarı'nda 9, Sürmene'de 14, Tonya'da 5 ve Yomra'da da 3 olmak üzere 82 kişinin, önleyici kolluk devriyeleri esnasında maske kullanım kuralına uymadığı tespit edildi.

Söz konusu kişilere, haklarında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine muhalefetten 73 bin 800 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

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