Trabzon'da meyve fidanları vatandaşlara ek gelir getirecek

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aralarında dut, mandalina, lavanta, elma, limon, armut, ıhlamur ve zeytinin de bulunduğu 18 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Akçaabat ilçesindeki 25 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğünün "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünce dikilen fidanlarla yöre halkına ek gelir sağlanması amaçlanıyor.

Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, AA muhabirine, Orman Genel Müdürlüğünün halkın ormanları çok yönlü kullanmasını temel amaç edindiğini söyledi.

Ayvaz, kırsalda yaşayanların gelir seviyesini yükseltmek amacıyla müdürlük olarak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan bozuk vasıflı orman özelliğinde olan alanı da ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Mevsim itibarıyla fidan dikiminin en elverişli olduğu dönemde bulunduklarını anlatan Ayvaz, şöyle konuştu:

"Akçaabat geçmişten beri turizm destinasyonlarıyla da yerli ve yabancı turistlerin beğenisini alan bir ilçedir. Ticaret burada çok canlıdır. Denize yakınlığı da ilçenin ayrı bir özelliğidir. Orman Genel Müdürlüğü, katılımcı bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ilçede orman köylülerimize yeni bir gelir kapısı aralanması amacıyla yöre halkıyla istişare ederek, onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz."