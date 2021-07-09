Trabzon'da mobil tırla Kovid-19'a karşı aşı uygulaması başladı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Trabzon'da kurulan mobil tır ile aşı uygulama standı açıldı.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Ortahisar ilçesindeki Ayasofya kavşağındaki alana kurulan mobil tır ile vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, vatandaşların olduğu her yerde aşıyla alakalı çalışmalar yaptıklarını, çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini söyledi.

Usta, daha çok vatandaşın aşılanmasını amaçladıklarını belirterek, "Toplumsal bağışıklığın sağlanması kapsamında AFAD ve Türk Kızılay'ımızla birlikte ortak bir çalışma yürüttük. AFAD Müdürlüğünün tahsis ettiği tırla birlikte aşı kampanyası başlattık. İnşallah burada da var olan vatandaşların katılımıyla birlikte aşılama oranlarımızı artıracağız." dedi.

Her gün 15.00-21.00 saatlerinde vatandaşlara aşılama yapacaklarını dile getiren Usta, "Burayı bize temin eden Büyükşehir Belediyesi'ne de yer tahsisi için teşekkür ediyoruz. Faaliyetimiz bayrama kadar devam edecek. Vatandaşın talebine göre süreyi güncelleyeceğiz." diye konuştu.

İl AFAD Müdürü Ömer Kıratlı ise Kovid-19 salgını nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünün aşılama kampanyasına destek verdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın aşı olmaları için elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kıratlı, 2021 yılının AFAD'ın eğitim yılı olarak belirlediğini işaret ederek, mümkün olduğunca vatandaşlara AFAD ile ilgili farkındalık eğitimleri de vereceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Yeşilay, 112, Umke ve zabıta ekipleri de aşılama kampanyasına destek verdi.

