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Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

13.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "O Sene Bu Sene" fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Ortahisar Belediyesince düzenlenen "O Sene Bu Sene" adlı fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Hakan Burak Altunöz, mansiyon kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile belediyenin ortaklaşa düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Trabzonspor'un şampiyonluğu yolunda çekilmiş en güzel kareleri seçmek ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmak amacıyla organize edilen yarışmaya, 16 ilden 58 fotoğrafçı katıldı.

Toplam 176 fotoğrafın yer aldığı yarışmada birinciliği "İnadıyla Şampiyon" adlı fotoğrafıyla İnan Kalyoncu, ikinciliği "Şampiyon Trabzonspor" fotoğrafıyla Ömer Şahin, üçüncülüğü "Bayrak" fotoğrafıyla Murat Ibranoğlu elde etti.

"Kar Altında Bilet Sırası" fotoğrafıyla AA foto muhabiri Hakan Burak Altunöz, "Dalgaları Aş da Gel" fotoğrafıyla İnan Kalyoncu ve "Kupa Şampiyonun Ellerinde" fotoğrafıyla İlhan Uzunismail mansiyona layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere para ödülü verileceği, ödül töreninin Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda 20 Ekim'de gerçekleştirileceği bildirildi.

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