Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Arsin Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) özveriyle görev yapan sağlık çalışanları için "yüz koruyucu siperlik" yapıyor.

Arsin Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ'ın öncülüğünde, Kovid-19 ile mücadelede görev yapan sağlık personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatan öğretmenler, okulda ve evlerine götürdükleri 3D yazıcılarla sağlık personeli için yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlıkçılardan gelen talep üzerine gönüllü öğretmenlerce an yüz korucuyu siperlik hazırladıklarını söyledi.

Üretim yapılan 3D yazıcının da kullanılan malzemenin de yerli üretim olduğunu belirten Özdemir, "Şu an günlük üretimimiz yaklaşık 30, bu sayıyı artırmayı bekliyoruz. Başta Trabzon olmak üzere tüm sağlıkçıların hizmetine sunmak istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Üstündağ ise öğretmenlerin büyük bir vefa örneği gösterdiğini ifade etti.