YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 AY 0235 plakalı otomobil ile 48 LJ 929 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sümela Manastırı'nda 9. ayin gerçekleştirildiSümela Manastırı'nda 9. ayin gerçekleştirildi
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıAfyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon Otomobil Tır

Trabzon Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:31
İkindi
16:19
Akşam
19:27
Yatsı
20:57

Trabzon Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Nezih Eczanesi
Akcaabat
Deva Eczanesi
Arakli
Kübra Eczanesi
Arsin
Beşikdüzü Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.