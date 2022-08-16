Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 AY 0235 plakalı otomobil ile 48 LJ 929 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz