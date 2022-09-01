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Trabzon'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

01.09.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Oymalı Mahallesi'nde M.A'nın kullandığı 61 DE 385 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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