YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

21.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Of Devlet Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Hüseyin Taflan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan ve durumu ağırlaşan Taflan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Taflan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık camiasına baş sağlığı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret ettiİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:07
Sabah
06:32
Öğle
12:11
İkindi
15:09
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Trabzon Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Aydınlıkevler Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.