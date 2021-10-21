Trabzon'da sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesinde görevli sağlık çalışanı, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Of Devlet Hastanesinde görev yapan 47 yaşındaki Hüseyin Taflan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavisine başlanan ve durumu ağırlaşan Taflan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Taflan'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık camiasına baş sağlığı diledi.



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