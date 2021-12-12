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Trabzon'da sahiplendiği kediyi darbeden kişiye idari para cezası verildi

12.12.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Hayvanları Koruma Derneğine yaralı halde getirilen yavru kedi koruma altına alındı

Trabzon'da, eşiyle tartıştığı sırada kedisini darbettiği ileri sürülen kişiye 1500 lira idari para cezası verildi.

Ortahisar ilçesinde Y.E. ile eşi M.E. arasında yaşanan tartışma üzerine eve giden polis, çifte ait kedinin şiddet gördüğünü belirledi.

Kadının şikayeti üzerine 3 aylık yavru kediyi darbettiği öne sürülen M.E'ye 1500 lira idari para cezası uygulandı.

Çiftin komşusunun Trabzon Hayvanları Koruma Derneğine (TRAHAYKO) getirdiği kedi ise koruma altına alındı.

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, AA muhabirine, Trabzon'da sokak hayvanlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Sokak hayvanlarını, tedavisini yaptırıp aldıkları yere bıraktıklarını anlatan Kurban, bazen üzücü olaylarla da karşılaştıklarını ve etkilendiklerini dile getirdi.

Kurban, yaklaşık bir hafta önce Scottish fold cinsi 3 aylık kedinin sahibi tarafından darbedildiğini belirterek, "500 gram ağırlığında ve gördüğünüz gibi de cins bir kedi. Narin, hassas, dokunmaya kıyamayacağınız bir hayvan, sahibi tarafından şiddete uğruyor, duvara çarpılıyor, bizim bundan sadece 18 saat sonra haberimiz oldu." dedi.

Kedinin kanamaları, şişlik ve ödemlerinin olduğunu ifade eden Kurban, "Gördüğümüz zaman çok kötü olduk, ayakta durmayı bırakın, oturamıyordu bile. Hemen özel bir kliniğe götürdük. Tahlil ve tetkikleri yapıldı, veterinerin söylediğine göre bütün vücudunda ödem ve kanama oluşmuştu. Zamana ihtiyacı vardı, şırınga ile beslenmesi gerekiyordu." diye konuştu.

- "Her üç saatte bir şırıngayla beslenmesi sağlanacak"

Lütfiye Tüzün Kurban, derneğin bir üyesi tarafından bakımı üstlenilen kedinin bir hafta boyunca şırıngayla besleneceğini kaydederek, "Her üç saatte bir şırıngayla beslenmesi sağlanacak. Şu anda ölüm riski var. Bir hafta sonra eğer kurtarırsa yaşama şansı yükselecek." dedi.

Şiddetin kötü bir olay olduğunu vurgulayan Kurban, "Şiddeti uygulayan kişi yarın en ufak bir durumda çocuğuna, eşine, daha sonra çevresine, arkadaşlarına şiddet uygulayacaktır. Çünkü kişiler şiddeti her zaman en zayıf halkadan başlayarak uygular." ifadesini kullandı.

Kurban, şiddeti uygulayan kişiye 1500 lira idari para cezası verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hiçbir şey. Eğer kedi ölürse şiddeti uygulayan kişi adli işlem görecekmiş. Yani konunun adli boyuta ulaşması için kedinin ölmesini mi bekleyeceğiz? Bu ceza sistemi değişmeli, Hayvanları Koruma Kanunu'nun bu maddeleri değişmeli, şiddet uygulayan kişi hapis yatmalı ki caydırıcılığı olsun. Bunun yanında hiç kimse hayvan sevmek ve sahiplenmek zorunda değil, hayvan sahiplenirken çok iyi düşünülmeli. Biz sadece hayvanlara dokunmayın diyoruz, zarar vermeyin onlara çünkü biz bu dünyayı onlarla paylaşmak zorundayız. Onların var olması demek bizim var olmamız demektir. Onun için hayvanları sevmiyorsak bile kabul etmek zorundayız."

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