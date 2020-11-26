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Trabzon’da sahipsiz canlar unutulmuyor

TRABZON HABERLERİ  | 26.11.2020 12:00 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi havaların soğuması, yüksek kesimlere yağan kar ve yeniden başlatılan korona virüs kısıtlamaları sonrası sahipsiz hayvanları yalnız bırakmayarak, besleme çalışmalarına hız verdi.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, rakımı yüksek yerlerden biri olan ve yoğun sahipsiz hayvan popülasyonuna sahip Zigana Dağı güzergahında bulunan mama istasyonları ile besleme alanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Trabzon’da sahipsiz canlar unutulmuyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi havaların soğuması, yüksek kesimlere yağan kar ve yeniden başlatılan korona virüs kısıtlamaları sonrası sahipsiz hayvanları yalnız bırakmayarak, besleme çalışmalarına hız verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, rakımı yüksek yerlerden biri olan ve yoğun sahipsiz hayvan popülasyonuna sahip Zigana Dağı güzergahında bulunan mama istasyonları ile besleme alanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarına bölgedeki hayvanseverler de destek verdi. Besleme çalışmaları sırasında bölge esnafı, şehir merkezi ve tüm ilçelerde tek bir canın bile besin bulmakta sıkıntı yaşamaması adına gösterdiği duyarlılık nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başta olmak üzere ekiplere teşekkür etti.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımızın sahipsiz canlarla ilgili gösterdiği hassasiyet doğrultusunda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmekteyiz. Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren sevimli dostlarımızın besin bulmakta sıkıntı çekmemesi adına yoğun gayret göstermekteyiz. Özellikle havaların soğuması ve yeniden uygulamaya geçirilen kısıtlamalar sonrası kafe ve restoranların kısmi olarak kapatılmasıyla yemek bulmakta sıkıntı çeken sahipsiz canlarımız için besleme çalışmalarımıza hız verdik. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçe belediyelerimize mama desteğinde bulunmaktayız. İhtiyaç duyulan bölgelere mama istasyonları kurularak düzenli olarak mama takviyesi yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın da içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte, kapılarının önüne su ve mama bırakmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Trabzon’da sahipsiz canlar unutulmuyor

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