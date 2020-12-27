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Trabzon’da sahipsiz canlara özel ilgi gösteriliyor

TRABZON HABERLERİ  | 27.12.2020 15:06 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamalarında da sahipsiz canlara özel ilgi gösteriyor.Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, her sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz canların aç kalmaması adına seferberlik ilan ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tüm günlerde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamalarında da sahipsiz canlara özel ilgi gösteriyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, her sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz canların aç kalmaması adına seferberlik ilan ediyor. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehir genelinde sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve daha önceden kurulan mama istasyonlarına mama ikmali yapmaya devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini belirterek, “Korona virüs salgınının en başından itibaren sahipsiz hayvanlarımızın besinsiz kalmaması için yoğun çalışma yürütmekteyiz. Ekiplerimiz, içerisinde bulunduğumuz zor süreçte kafe ve restoranların da kısmi olarak kapatılmasıyla birlikte, sevimli dostlarımız için adeta teyakkuz halinde çalışmaktadır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında 18 ilçemizde etkin bir çalışma gerçekleştirerek, sahipsiz hayvan popülasyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama bırakmaktayız. Tek bir sevimli dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

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