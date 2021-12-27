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Trabzon'da sahte alkol üreterek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

27.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sahte alkol üreterek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalgüney Mahallesi'ndeki evde sahte alkol imal edilerek satışa sunulduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

M.D'nin (68) evine operasyon düzenleyen ekipler, 6 litre sahte alkol, el yapımı iki tabanca ve tüfek, 22 mermi, 19 tüfek fişeği ile 2 anason aroması ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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