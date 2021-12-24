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Trabzon'da sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

24.12.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sahte içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir iş yerinde 18 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden güvenlik güçleri tarafından, E.A, K.A ve A.Ç'nin bulunduğu iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 36 pet şişede 18 litre sahte içki ele geçirildi.

İş yerindeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

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