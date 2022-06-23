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Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

23.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında M.A'nın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 bidonda 20 litre etil alkol, 12 şişede sahte olduğu değerlendirilen 19 litre votka, 75 boş şişe ve 11 boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı Trabzon

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